Mua 10 bánh heroin và hồng phiến hòng bán kiếm lời 300 triệu đồng

Theo đó, vào khoảng 20h25 ngày 3/4, tại Km27, Quốc lộ 279D, địa phận bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng phòng nghiệp vụ và Công an huyện Than Uyên phá thành công Chuyên án trinh sát mang bí số 0323 V.

Các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đi tiêu thụ để thu lãi 300 triệu đồng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng ở Sơn La là Hàng A Vự và Mùa Nủ Súa về hành vi mua bán chất ma túy. Tang vật thu giữ 9 gồm bánh heroin và 1 bánh hồng phiến, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 1 tỷ đồng và đã trả trước 500 triệu đồng, rồi móc nối mang số ma túy trên bán ra các địa bàn giáp ranh với giá 1,3 tỷ đồng. Nếu vụ việc trót lọt, các đối tượng sẽ được lãi 300 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương Ban chuyên án

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, trong sáng nay (4/4), lãnh đạo UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Than Uyên đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại địa phương tăng cường bám nắm cơ sở, điều tra xác minh để kịp thời ngăn chặn các vụ việc mua bán các chất ma túy, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân./.