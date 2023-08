Phát hiện, bắt giữ nhiều tàu khai thác khoảng sản trái phép ở Bắc Giang

Cụ thể, ngày 6/8, Công an huyện Lục Ngạn (Công an tỉnh Bắc Giang) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, UBND xã Phượng Sơn, Công an xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, phát hiện bắt giữ 01 tàu khai thác cát trái phép tại thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Qua kiểm tra, phát hiện trên tàu có chứa cát khoảng 80m3, không có hóa đơn và nguồn gốc xuất xử.

Qua xác minh, làm rõ ông Trần Văn Hưởng, sinh năm 1974, trú tại thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, đã lái tàu và thực hiện hành vi khai thác cát trái phép ở lòng sông Lục Nam thuộc địa phận thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn vào khoảng 01 giờ sáng ngày 06/8. Sau khi khai thác trái phép cát, Hưởng đã hút hết số cát đã khai thác sang tàu của ông Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1968 trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn và điều khiển tàu đã chứa số cát khai thác trái phép neo đậu tại thôn Ngạc Giữa, xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam.

Công an huyện Lục Ngạn phát hiện trên tàu có chứa cát khoảng 80m3, không có hóa đơn và nguồn gốc xuất xử

Trước đó, ngày 26/7, tại khu vực cánh đồng Lò Ngói thuộc thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Công an huyện kiểm tra phát hiện 01 máy xúc bánh xích nhãn hiệu KOMATSU PC 78, màu vàng do ông Vũ Thế Cung, sinh năm 1978, HKTT: thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng điều khiển đang có hoạt động san gạt đất.

Quá trình làm việc xác định, ông Vũ Thế Cung đã điều khiển máy xúc khai thác đất lên thùng xe ô tô BKS: 98H – 1885 được 01 chuyến với khối lượng vào khoảng 1,5 m3. Hoạt động khai thác, vận chuyển đất sét trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ khai thác khoảng sản trái phép

Tiếp đó, hồi 23 giờ 25 phút ngày 4/8, tại khu vực sông Lục Nam, đoạn chảy qua địa phận thôn Nam Bắc Thành, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Công an huyện kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1990, trú tại thôn Chản Làng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam đang có hành vi sử dụng máy xúc nhãn hiệu Doosan DX 300 LC được chở trên trên 01 xà lan số hiệu PT2275 múc đất bùn lòng sông đổ vào khoang tàu vỏ sắt số hiệu BN1009 do Đoàn Văn Thắng, sinh năm 1992, trú tại thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, số đất đã được múc lên khoang tàu BN1009 là khoảng 300m3. Hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều tàu, thuyền trở lượng lớn khoảng sản (đất) được vận chuyển khoáng sản trên chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm và tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.