23 năm tù cho đối tượng lấy nhà riêng làm tụ điểm ma túy

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy nhiễm HIV

VOV.VN - Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng liên tiếp bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong quá trình khống chế, do đối tượng bị nhiễm HIV và chảy máu, một số trinh sát bị xây xát nhẹ nên phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm.