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Phát hiện trên 1.500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc tại Hương Tâm Mart

Thứ Hai, 16:23, 28/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại cửa hàng Hương Tâm Mart, sau khi phát hiện 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” là thuốc lá xảy ra tại cửa hàng Hương Tâm Mart.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an phường Phổ Yên tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh của quần chúng nhân dân về việc cửa hàng Hương Tâm Mart (Phổ Yên, Thái Nguyên) kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

phat hien tren 1.500 bao thuoc la khong ro nguon goc tai huong tam mart hinh anh 1
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng tổng số 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” để điều tra, làm rõ theo quy định.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh các nội dung liên quan.

Danh Thiết/VOV.VN
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