Khởi tố 4 người Trung Quốc vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá nhập lậu

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/9, khi kiểm tra hành lý của các hành khách Lou Shije (sinh năm 1971), Lei Kang (sinh năm 1993), Wang Xiaojin (sinh năm 1991) và He Yuqiang (sinh năm 1984) đều có quốc tịch Trung Quốc, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony, Chungwa. Qua xác minh, số hàng trên được xác định là thuốc lá điếu nhập lậu.

4 đối tượng tại trụ sở cơ quan công an.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 đối tượng trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ (khoảng từ 3,1 đến gần 3,9 triệu đồng) mỗi chuyến và được mua vé máy bay, bố trí nơi ăn ở tại Việt Nam.

Ngày 10/9, cả 4 người đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch rồi đưa vào làm thủ tục ký gửi. Các đối tượng khai nhận biết rõ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu.