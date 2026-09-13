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Bắt đối tượng vận chuyển 15.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Chủ Nhật, 09:46, 13/09/2026
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VOV.VN - Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Trung Lương, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 15.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ khu vực Cửa khẩu Bình Hiệp về TP.HCM tiêu thụ.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ, đoạn qua địa bàn ấp Tân Trang, xã Long Định, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Trung Lương, (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xe ô tô biển số 51G-768.52 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng kiểm tra.

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Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt giữ

Tuy nhiên, đối tượng điều khiển phương tiện xuống xe bỏ chạy, Tổ công tác truy đuổi bắt được ngay sau đó. 

Qua làm việc, đối tượng khai tên Vũ Ngọc Hận, (sinh năm 1990, ngụ Tổ 10, ấp Vinh Thuận, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang).  Đối tượng này đã thừa nhận được thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Cửa Khẩu Bình Hiệp, thuộc khu vực xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang.

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Số thuốc lá nhập lậu đang bị cơ quan công an tạm giữ để xử lý

Tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tang vật có liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế - công an tỉnh tạm giữ, xử lý theo quy định.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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