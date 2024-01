Ra giá 2 tỷ đồng để được bỏ qua hành vi mua bán 6 bánh heroin

Ngày 6/1, tại khu vực bản Trung Chính, xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La), tổ công tác do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã, Công an xã Mường Hung (Sông Mã), Đội kiểm soát Phòng chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) đã bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.

Đối tượng bị bắt giữ là Sộng A Thông, sinh năm 1993, trú tại bản Trung Chính, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La.

Đối tượng Sộng A Thông cùng tang vật tại cơ quan công an

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện có đối tượng khác đang giao dịch mua bán với Sộng A Thông. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát vào khu vực biên giới giáp với nước CHDCND Lào. Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, nhưng đối tượng đã lẩn trốn vào rừng sâu.

Vật chứng thu giữ gồm 6 bánh heroin có trọng lượng gần 2 kg; hơn 11.900 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 1,1kg.

Một trinh sát của Chuyên án thông tin, khi bị bắt giữ, đối tượng Thông đã ra giá mua chuộc tổ công tác với số tiền 2 tỷ đồng hòng thoát được tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.