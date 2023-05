"Siêu trộm" 14 tuổi lại trộm xe khách 30 chỗ lái gây tai nạn giao thông

Ngày 3/5, Công an xã Hàm Liêm đã bàn giao T.K.T (14 tuổi) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử lý khi T trộm xe khách 30 chỗ rồi lái xe gây tai nạn.

Xe khách gây tai nạn đêm 30/4. Ảnh: PP

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 30/4, xe khách 30 chỗ 86B-016.39 lưu thông theo hướng QL28 đến đoạn trước Khu công nghiệp Phan Thiết đã lao lên lề đâm vào biển hiệu trước nhà dân rồi đâm vào một xe máy đậu bên lề đường.

Sau đó, ô tô chạy thêm 500m rồi mới dừng lại và tài xế nhảy xuống xe bỏ trốn.

Kiểm tra, trên ô tô không có hành khách. Cùng thời điểm, công an nhận tin báo từ một gara tại xã Hàm Liêm, xe khách 86B-016.39 đậu trong gara đã biến mất.

Xe khách sau khi gây tai nạn và lái xe bỏ trốn. Ảnh: PP

Cảnh sát đã trích xuất camera ở quanh gara và hiện trường vụ tai nạn và bất ngờ phát hiện người trộm xe, gây tai nạn là “siêu trộm” T.K.T.

Đến chiều 2/5, cảnh sát đã bắt giữ được “siêu trộm” này.

Trước đó, vào lúc 21h45 ngày 3/4, công an xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết nhận được trình báo của người dân về việc bị mất cắp chiếc xe tải biển số 86C-00787 loại 1,2 tấn, nhãn hiệu KIA.

Công an xã Phong Nẫm đã triển khai lực lượng truy tìm và trích xuất camera an ninh trên địa bàn xã. Đến 22h30 cùng ngày, công an xã Phong Nẫm phát hiện T.K.T điều kiển ô tô 86C-00787 trên đường nên dừng xe, tạm giữ người cùng phương tiện rồi đưa về trụ sở.

"Siêu trộm" T cùng chiếc xe tải tang vật bị bắt ngày 3/4. Ảnh: PĐ

Bước đầu, T khai do nghiện game không có tiền nên trộm xe tải định đi bán lấy tiền "cày game”. T cũng khai nhận trước đó do cần tiền chơi game, ngày 20/3, T ra TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trộm 1 xe tải loại 3,5 tấn rồi lái xe về Đồng Nai bán nhưng bị phát hiện bắt giữ.

Do chưa đủ tuổi nên công an TP Nha Trang cho gia đình bảo lãnh và lập hồ sơ xử lý thì T tiếp tục trộm xe tải ở Phan Thiết, được thả và tiếp tục trộm xe khách rồi gây tai nạn./.