Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

VOV.VN - Liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” từ tháng 5/2022 tại trường Đại học An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam thêm 4 đối tượng.