Tạm giữ kẻ tưới xăng châm lửa đốt khiến một phụ nữ bỏng nặng

Chiều 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 18h ngày 3/2/2023, bà Lê Thị Mỹ Lệ, 54 tuổi, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh, 49 tuổi, cùng trú tại địa phương để nói chuyện về việc liên quan đến tiền chơi hụi.

Hai bên thoả thuận không thành, dẫn đến cự cãi, xô xát, được mọi người can ngăn, bà Lệ đi về nhà.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) hay tin mẹ bị đánh, đã điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ lên người bà này rồi bật lửa đốt. Hậu quả, bà Linh bị bỏng 80% cơ thể. Còn Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP. Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và truy tìm nghi phạm.

Lực lượng công an cũng đến tuyên truyền, thuyết phục gia đình vận động Nghĩa ra đầu thú. Tối 6/2, Nghĩa đến Công an thành phố Long Xuyên đầu thú.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.