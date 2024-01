Tạm giữ nhóm người trói, nhốt nam thanh niên trong xe ô tô ở Bình Dương

Tối 18/1, người dân trên đường ĐT.743B đoạn qua phường An Phú, TP.Thuận An phát hiện có nhóm người đánh, bắt trói 1 thanh niên đưa lên xe ô tô biển số nước ngoài. Nghi ngờ là vụ bắt cóc nên người dân đã báo Đội tuần tra Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an TP. Thuận An đang tuần tra trên đường.

4 đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: CA).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra khẩn trương truy đuổi theo ô tô có dấu hiệu nghi vấn như người dân trình báo.

Đến đường ĐT.743, đoạn thuộc khu phố 2, phường An Phú, TP.Thuận An, Tổ tuần tra phát hiện xe ô tô như miêu tả của người dân nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trên xe ô tô có 5 thanh niên, trong đó có 1 người ngồi hàng ghế phía sau bị trói tay, chân bằng dây rút, miệng bị chảy máu.

Công an làm việc với các đối tượng sau khi yêu cầu dừng xe kiểm tra (Ảnh: CA)

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã tiến hành giữ phương tiện và những người trên xe bàn giao cho Công an phường An Phú để phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an TP. Thuận An làm rõ vụ việc.

Sau khi làm việc, Công an TP. Thuận An đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái phép.