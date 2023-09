Tóm gọn nhóm thanh niên tứ xứ tụ tập “bay lắc” trong nhà nghỉ ở Hưng Yên

Khoảng 3h ngày 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Rolex, ở phường Bần Yên Nhân do Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định làm quản lý.

Kiểm tra phòng 502, lực lượng công an phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên, đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện chất bột nghi là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an lấy lời khai của 1 đối tượng

Quá trình làm việc, công an xác định, nhóm thanh niên gồm 21 người, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Nam Định, Đắk Lắk, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả test nhanh ma túy đối với nhóm thanh niên cho thấy có 19/21 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, Đoàn Ngọc Chính, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng; Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để nhóm sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.