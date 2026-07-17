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Triệt phá đường dây cá độ World Cup quy mô 1.200 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10:24, 17/07/2026
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Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô khoảng 1.200 tỷ đồng. Đường dây hoạt động theo mô hình nhiều cấp, lợi dụng sức nóng World Cup 2026 để tổ chức cá cược trên Internet.

Sáng 17/7, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an Quảng Ngãi vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô 1.200 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

triet pha duong day ca do world cup quy mo 1.200 ty dong hinh anh 1
Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Nguyễn Đức Nghiêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn và thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc này, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

triet pha duong day ca do world cup quy mo 1.200 ty dong hinh anh 2
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Đến ngày 10/7, Ban Chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm, đấu tranh và phá thành công chuyên án.

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu. Từ khoảng tháng 2/2026 đến khi bị triệt xóa, Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web “bong88ag.com”, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.

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Một số tang vật liên quan bị thu giữ.

Đây là một đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp độ, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý cấp dưới và người trực tiếp tham gia cá cược, các đối tượng phân công vai trò cụ thể nhằm điều hành hoạt động chặt chẽ và thanh toán thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Ngọc Thi/Công an nhân dân
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