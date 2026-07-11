Từ tin báo của người dân, công an bóc gỡ ổ cá độ mùa World Cup 2026

Ngày 11/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thường Tín đã triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Thường Tín đã nhanh chóng xác minh, điều tra và làm rõ đường dây tổ chức cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Điện (SN 1987, trú tại thôn Đan Nhiễm, xã Thường Tín) cầm đầu.

Các đối tượng tại Công an xã

Đến ngày 7/7/2026, Công an xã Thường Tín đã triệu tập Nguyễn Văn Điện cùng các đối tượng liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa tháng 6/2026, Nguyễn Văn Điện cùng Lê Tiến Thành (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) sử dụng các tài khoản cá cược trực tuyến để nhận kèo, tổng hợp và thanh toán tiền cá độ bóng đá cho nhiều người chơi. Các đối tượng đã tổ chức cá độ đối với 5 trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 và Giải vô địch U19 nữ châu Âu, với tổng số tiền giao dịch khoảng 380 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Điện và Lê Tiến Thành để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; đồng thời tạm giữ Trần Sỹ Trác và Nguyễn Văn Hiếu về hành vi "Đánh bạc" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mọi hành vi tổ chức hoặc tham gia đánh bạc đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và các loại tội phạm khác thông qua công an cấp xã hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.