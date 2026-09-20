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Truy tố kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai, hồ sơ hoàn tất trong hơn 15 ngày

Chủ Nhật, 18:28, 20/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn nửa tháng khẩn trương điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Anh về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 20/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Đức Anh  (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai).

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình điều tra, phá án và truy tố đối tượng đã được các cơ quan tố tụng hoàn tất trong thời gian rất nhanh, chỉ hơn 15 ngày kể từ khi vụ thảm án xảy ra.

truy to ke sat hai 3 nguoi o Dong nai, ho so hoan tat trong hon 15 ngay hinh anh 1
Thực nghiệm hiện trường cảnh Đức Anh leo vào nhà ông Quang. Ảnh: ĐC

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP. Đồng Nai) có quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến đầu tháng 7/2026, chị P.A chủ động chia tay.

Nảy sinh ý định trả thù, chiều 2/9, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh khóc lóc và bộc lộ ý định giết người yêu cũ nhưng được mọi người can ngăn. 

Tuy nhiên, đến khoảng 0h ngày 3/9, đối tượng mượn xe máy, chuẩn bị hung khí là 2 con dao Thái Lan rồi bịt mặt tìm đến nhà chị P.A. Tại đây, Đức Anh leo qua tường rào lên mái nhà, định chui qua cửa sổ thông gió để đột nhập nhưng cửa bị khóa.

truy to ke sat hai 3 nguoi o Dong nai, ho so hoan tat trong hon 15 ngay hinh anh 2
Thực nghiệm hiện trường cảnh Đức Anh đột nhập vào nhà ông Quang. Ảnh: ĐC

Bị cha của chị P.A phát hiện và dọa báo công an, đối tượng không những không từ bỏ mà còn nảy sinh kế hoạch manh động hơn là leo sang ban công, mở cửa tầng 2 (cửa không khóa) nhà ông Nguyễn Viết Quang (hàng xóm kế bên) để tìm đường đột nhập.

Khi xuống tầng trệt nhà ông Quang, bị chủ nhà phát hiện, Đức Anh liền rút dao lao vào tấn công. Ông Quang dùng dao chặt xương của gia đình chống trả hòng thoát thân nhưng thất thế.

Trong lúc điên cuồng đuổi đánh chủ nhà, Đức Anh đã dùng dao đâm trúng cổ chị H.T.M (36 tuổi, vợ ông Quang) khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Không dừng lại, đối tượng tiếp tục đuổi theo ông Quang ra đến tận đường, chém liên tiếp 31 nhát vào vùng đầu và cơ thể khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Nghĩ ông Quang đã tử vong, để tiêu hủy chứng cứ và "bịt đầu mối", sát thủ 21 tuổi quay trở lại vào trong nhà ông Quang. Tại phòng ngủ, thấy hai con nhỏ của ông Quang là cháu N.T.H (11 tuổi) và cháu N.N.H (1 tuổi) đang ngủ, đối tượng đã ra tay sát hại dã man cả hai cháu bé.

truy to ke sat hai 3 nguoi o Dong nai, ho so hoan tat trong hon 15 ngay hinh anh 3
Thực nghiệm hiện trường cảnh Đức Anh tấn công ông Quang. Ảnh: ĐC

Sau khi gây án, đối tượng vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra trước nhà thì bị lực lượng Công an TP. Đồng Nai bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Ông Quang được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật cơ thể lên tới 76%, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận không hề quen biết hay có bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình nạn nhân.

Hiện vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai để sớm đưa ra xét xử.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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