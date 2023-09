Xử phạt trưởng nhóm "báo chốt" ở Hòa Bình

Qua điều tra, Công an thành phố Hòa Bình xác định nhóm “Trên mọi nẻo đường" có hơn 700 thành viên, tự lập ra với mục đích thông báo cho nhau các chốt CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn giao thông và nồng độ cồn trên toàn tỉnh Hoà Bình. Công an cũng xác định Trưởng nhóm Zalo "Trên mọi nèo đường" là V.T.T.N (trú tại tổ 5, Tân Hòa).

Công an làm việc với người lập ra nhóm Zalo “Trên mọi nẻo đường”

Xét thấy nhóm này đã giúp sức cho một số thành viên "né" chốt, tránh thổi nồng độ... trong đó có thể có cả phần tử xấu đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải triệt phá, ngày 17/9 CATP đã triệu tập V.T.T.N lên làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, ngày 20/9, Công an Tp Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.T.N về hành vi “Đã thực hiện hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” tại điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu xoá bỏ nhóm Zalo "Trên mọi nẻo đường" theo quy định!

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông

Không chỉ riêng nhóm "Trên mọi nẻo đường", trên địa bàn TP Hòa Bình còn tồn tại một số nhóm khác hoạt động tương tự. Công an TP Hòa Bình đang tiếp tục điều tra người lập nhóm để xử lý triệt để tình trạng này.