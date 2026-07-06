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Tòa phúc thẩm tuyên án treo với hai cựu thiếu tướng vụ án liên quan Nguyễn Văn Hậu

Thứ Hai, 20:36, 06/07/2026
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VOV.VN - Hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang được Tòa án Quân sự Trung ương tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại phiên xét xử phúc thẩm.

Chiều 6/7, sau một tuần xét xử, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm với hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) cùng với Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn). Đây là các bị cáo trong vụ án giao trái phép 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bốn bị cáo Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường, Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), sửa án sơ thẩm về hình phạt, trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp.

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Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tại phiên xét xử. Ảnh: Phùng Phú

Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tại phiên sơ thẩm, ông Cường và ông Quang cùng bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Tòa bác đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và tuyên y án 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trần Hữu Định bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước buộc bị cáo Định phải chấp hành hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị tuyên 5 năm 6 tháng tù; tổng hợp với bản án trước là 10 năm tù.

Theo bản án, khu sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238ha, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Năm 2015, Chính phủ đồng ý chuyển khu đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa giao Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu.

Dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp đã phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng và thu hơn 7.000 tỷ đồng từ các khách hàng, nhà đầu tư.

Trọng Phú/VOV.VN
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