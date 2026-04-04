Tóm “mắt xích” quan trọng của vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng

Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thùy Dương – bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đối tượng Hồ Thị Thùy Dương lúc bị bắt

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 221/2025/QĐXXST-HS ngày 22/11/2025 về việc bắt tạm giam bị cáo để phục vụ công tác xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử, Hồ Thị Thùy Dương đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định đây là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch truy bắt. Tối 02/4/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng và áp giải về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Theo cáo trạng, vụ án có 103 bị cáo, hình thành nhiều nhóm hoạt động có tổ chức, thực hiện hành vi cho vay với lãi suất vượt quá quy định pháp luật, thu lợi bất chính trong thời gian dài. Ngoài ra, một số đối tượng còn tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn tiền tệ.

Đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.