中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tóm “mắt xích” quan trọng của vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng

Thứ Bảy, 15:56, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thùy Dương - bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thùy Dương – bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

tom mat xich quan trong cua vu an 103 bi cao cho vay lai nang hinh anh 1
Đối tượng Hồ Thị Thùy Dương lúc bị bắt

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 221/2025/QĐXXST-HS ngày 22/11/2025 về việc bắt tạm giam bị cáo để phục vụ công tác xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử, Hồ Thị Thùy Dương đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định đây là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch truy bắt. Tối 02/4/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ  đối tượng và áp giải về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Theo cáo trạng, vụ án có 103 bị cáo, hình thành nhiều nhóm hoạt động có tổ chức, thực hiện hành vi cho vay với lãi suất vượt quá quy định pháp luật, thu lợi bất chính trong thời gian dài. Ngoài ra, một số đối tượng còn tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn tiền tệ.

Đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng bắt đối tượng cho vay lãi nặng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Hồ Thị Thùy Dương vụ án 103 bị cáo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng
Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Hữu về tội gây rối trật tự công cộng sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng

Truy bắt xuyên tỉnh, “tóm gọn” đối tượng truy nã nguy hiểm lúc rạng sáng

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Hữu về tội gây rối trật tự công cộng sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Làm giả giấy tờ xe ô tô vay tiền rồi trốn biệt tích: Công an phát lệnh truy nã
Làm giả giấy tờ xe ô tô vay tiền rồi trốn biệt tích: Công an phát lệnh truy nã

VOV.VN - Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã phát lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Kiều Hưng (SN 1977) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu và hồ sơ đăng ký xe ô tô nhằm thế chấp vay tiền của ngân hàng và cá nhân.

Làm giả giấy tờ xe ô tô vay tiền rồi trốn biệt tích: Công an phát lệnh truy nã

Làm giả giấy tờ xe ô tô vay tiền rồi trốn biệt tích: Công an phát lệnh truy nã

VOV.VN - Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã phát lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Kiều Hưng (SN 1977) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu và hồ sơ đăng ký xe ô tô nhằm thế chấp vay tiền của ngân hàng và cá nhân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật