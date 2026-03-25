Làm giả giấy tờ xe ô tô vay tiền rồi trốn biệt tích: Công an phát lệnh truy nã

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Kiều Hưng có hộ khẩu thường trú trước đây tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội (cũ) nay là phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ năm 2010, đối tượng đã bị cơ quan Công an khởi tố và ra quyết định truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu, hồ sơ đăng ký xe ô tô để thực hiện hành vi vay tiền trái phép.

Đối tượng Nguyễn Kiều Hưng

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Kiều Hưng ở đâu cần nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0983.191.893, hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.