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TP.HCM: Nam sinh tấn công bạn học do rối loạn hành vi và ảnh hưởng từ mạng xã hội

Thứ Hai, 08:58, 07/09/2026
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VOV.VN - Một nam sinh sinh năm 2011 tại TP.HCM đã dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường bị thương. Công an xác định nam sinh từng được chẩn đoán rối loạn về hành vi, cảm xúc và có dấu hiệu bị tác động bởi nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Do stress trầm trọng và bị mắc chứng rối loạn về hành vi và cảm xúc, một học sinh cấp 2 đã dùng hung khí tấn công gây thương tích cho 5 bạn khác cùng trường trên địa bàn xã Thạnh An, TP.HCM. Đến nay, công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, 5 học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/9, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công làm bị thương 5 học sinh khác học cùng trường xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ), TP.HCM.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc, đồng thời phối hợp nhà trường và chính quyền địa phương đưa 5 học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe các em đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì, phối hợp Công an xã Thạnh An cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để làm rõ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc.

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Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc.

Qua công tác điều tra, xác minh, bước đầu xác định nam sinh trên từng được khám, điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán “Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc”; thời gian gần đây có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống, học tập.

Bên cạnh đó, nam sinh này tham gia, tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài; từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy nam sinh tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi và dẫn đến việc tấn công các học sinh khác.

Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và đồng hành cùng con em trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ, nội dung mà các em tiếp cận trên không gian mạng… để kịp thời phát hiện những dấu hiện bất thường, lệch lạc trong nhận thức và hành vi.
Khi phát hiện con em tiếp cận các nội dung tiêu cực, bạo lực, kích động hoặc có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, phụ huynh cần chủ động trao đổi, định hướng, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, ngăn ngừa kịp thời, không để phát sinh hậu quả đáng tiếc.

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Bạo lực học đường: Thiếu một cơ chế phòng ngừa sớm

VOV.VN - Bảo vệ nạn nhân, xử lý đúng mức người gây bạo lực và quy rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là giáo dục, giúp học sinh nhận thức hậu quả và thay đổi hành vi.

Hoàng Minh/VOV-TPHCM
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