Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng

Theo Công an TP Hải Phòng, vào hồi 16h00 ngày 10/4/2026, tại ngõ 258 Đà Nẵng (phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an phường Ngô Quyền bắt quả tang một nhóm người đang có hành vi mua bán chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Nguyễn Quang Nam (SN 1999); Nguyễn Hải Trung (SN 2000, cùng trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng); Vũ Khánh Quỳnh (SN 2001, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) và Ngô Thị Hoàng Ngân (SN 1999), Chu Hùng Ngọc (SN 2002, cùng trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng).

Các đối tượng tại công an phường Ngô Quyền (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Tại hiện trường, Công an phường Ngô Quyền thu giữ trên người Nguyễn Quang Nam và Nguyễn Hải Trung các túi nilon chứa cần sa có tổng trọng lượng 4,46 gam cùng 5 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện dùng để giao dịch.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Đấu tranh mở rộng án, đến chiều ngày 11/4/2026, Công an phường Ngô Quyền tiếp tục bắt giữ Trương Anh Dũng, thu giữ thêm 3 túi nilon chứa cần sa với khối lượng lớn 119,25 gam cùng 1 cối xay ma túy, 1 cân tiểu ly và 1 điện thoại di động.

Công an phường Ngô Quyền đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.