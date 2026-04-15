Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng

Thứ Tư, 20:40, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

Theo Công an TP Hải Phòng, vào hồi 16h00 ngày 10/4/2026, tại ngõ 258 Đà Nẵng (phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an phường Ngô Quyền bắt quả tang một nhóm người đang có hành vi mua bán chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Nguyễn Quang Nam (SN 1999); Nguyễn Hải Trung (SN 2000, cùng trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng); Vũ Khánh Quỳnh (SN 2001, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) và Ngô Thị Hoàng Ngân (SN 1999), Chu Hùng Ngọc (SN 2002, cùng trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng).

bat giu 6 doi tuong trong duong day mua ban ma tuy tai hai phong hinh anh 1
 Các đối tượng tại công an phường Ngô Quyền (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Tại hiện trường, Công an phường Ngô Quyền thu giữ trên người Nguyễn Quang Nam và Nguyễn Hải Trung các túi nilon chứa cần sa có tổng trọng lượng 4,46 gam cùng 5 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện dùng để giao dịch.

bat giu 6 doi tuong trong duong day mua ban ma tuy tai hai phong hinh anh 2
Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Đấu tranh mở rộng án, đến chiều ngày 11/4/2026, Công an phường Ngô Quyền tiếp tục bắt giữ Trương Anh Dũng, thu giữ thêm 3 túi nilon chứa cần sa với khối lượng lớn 119,25 gam cùng 1 cối xay ma túy, 1 cân tiểu ly và 1 điện thoại di động.

Công an phường Ngô Quyền đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: ma túy công an phường Ngô Quyền TP Hải Phòng đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng mua bán ma túy
Án mạng từ xích mích gia đình: Hung thủ bị bắt ngay trong đêm

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại số 99 ngõ 374/20 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, khiến một người tử vong.

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại số 99 ngõ 374/20 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, khiến một người tử vong.

Giám đốc Công an Hà Nội: Không có ngoại lệ với các loại tội phạm

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với các loại tội phạm".

VOV.VN - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với các loại tội phạm".

Khởi tố 2 đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh “nhà báo pháp luật” để cưỡng đoạt tài sản. 

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh “nhà báo pháp luật” để cưỡng đoạt tài sản. 

