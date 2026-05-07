Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả ở Hải Phòng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng) phát hiện dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (gọi tắt là Công ty Shabigroup), trụ sở tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp, có yếu tố che giấu tinh vi, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp để làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã dựng lên "vỏ bọc" doanh nghiệp hợp pháp, tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng. Hàng hóa sau đó được đưa ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế với bao bì, nhãn mác đầy đủ, khiến người tiêu dùng rất khó nhận biết.

Hàng hoá thành phẩm của Công ty Shabigroup chờ giao cho đơn vị phân phối. (Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp)

Thủ đoạn đặc biệt tinh vi của các đối tượng nằm ở việc công bố thành phần sản phẩm một đằng nhưng thực tế sản xuất một nẻo, cắt giảm hoặc không đưa vào sản phẩm những hoạt chất quan trọng đã đăng ký.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Shabigroup đã sản xuất xong 8.500 chai "Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà" để chuẩn bị giao cho công ty phân phối; trước đó doanh nghiệp cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch vệ sinh cùng loại cho một đơn vị phân phối để bán ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, sản phẩm trên thiếu 2 thành phần quan trọng gồm Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn bao bì.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng xác định, đây là hành vi sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng, mục đích thu lợi bất chính.

Theo xác định ban đầu, giá trị sản xuất lô hàng 8.500 chai chỉ khoảng 138 triệu đồng, song nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường, giá trị hàng hóa có thể lên tới khoảng 700 triệu đồng, qua đó mang lại khoản lợi nhuận bất chính hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng liên quan.

Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup theo quy định tại Khoản 1, Điều 192 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty Shabigroup.

Hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.