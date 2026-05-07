中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả ở Hải Phòng

Thứ Năm, 11:33, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, thu giữ hàng nghìn sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng) phát hiện dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (gọi tắt là Công ty Shabigroup), trụ sở tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp, có yếu tố che giấu tinh vi, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp để làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã dựng lên "vỏ bọc" doanh nghiệp hợp pháp, tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng. Hàng hóa sau đó được đưa ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế với bao bì, nhãn mác đầy đủ, khiến người tiêu dùng rất khó nhận biết.

triet pha co so san xuat hang gia o hai phong hinh anh 1
Hàng hoá thành phẩm của Công ty Shabigroup chờ giao cho đơn vị phân phối. (Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp)

Thủ đoạn đặc biệt tinh vi của các đối tượng nằm ở việc công bố thành phần sản phẩm một đằng nhưng thực tế sản xuất một nẻo, cắt giảm hoặc không đưa vào sản phẩm những hoạt chất quan trọng đã đăng ký.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Shabigroup đã sản xuất xong 8.500 chai "Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà" để chuẩn bị giao cho công ty phân phối; trước đó doanh nghiệp cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch vệ sinh cùng loại cho một đơn vị phân phối để bán ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, sản phẩm trên thiếu 2 thành phần quan trọng gồm Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn bao bì.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng xác định, đây là hành vi sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng, mục đích thu lợi bất chính.

Theo xác định ban đầu, giá trị sản xuất lô hàng 8.500 chai chỉ khoảng 138 triệu đồng, song nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường, giá trị hàng hóa có thể lên tới khoảng 700 triệu đồng, qua đó mang lại khoản lợi nhuận bất chính hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng liên quan.

Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Hải Phòng  tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup theo quy định tại Khoản 1, Điều 192 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty Shabigroup.

Hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: hàng giả Hải Phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giả chủ trọ trên Facebook, lừa hàng loạt sinh viên
Giả chủ trọ trên Facebook, lừa hàng loạt sinh viên

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đã bắt giữ Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả chủ trọ trên Facebook, lừa hàng loạt sinh viên

Giả chủ trọ trên Facebook, lừa hàng loạt sinh viên

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đã bắt giữ Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án kẹo Kera là hàng giả: Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo công ty Asia Life
Vụ án kẹo Kera là hàng giả: Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo công ty Asia Life

VOV.VN - Dàn lãnh đạo công ty CP Asia Life tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án sản xuất kẹo Kera và nhiều loại thực phẩm bổ sung là hàng giả.

Vụ án kẹo Kera là hàng giả: Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo công ty Asia Life

Vụ án kẹo Kera là hàng giả: Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo công ty Asia Life

VOV.VN - Dàn lãnh đạo công ty CP Asia Life tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án sản xuất kẹo Kera và nhiều loại thực phẩm bổ sung là hàng giả.

Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả
Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh vừa bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh vừa bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật