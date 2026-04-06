Giả chủ trọ trên Facebook, lừa hàng loạt sinh viên

Thứ Hai, 10:38, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đã bắt giữ Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Kiếm lập nhiều tài khoản Facebook ảo đăng tin cho thuê phòng trọ giá rẻ trên các hội nhóm. Khi có người liên hệ, đối tượng yêu cầu đặt cọc rồi chiếm đoạt, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động khó khăn.

gia chu tro tren facebook, lua hang loat sinh vien hinh anh 1
Công an phường Gia Viên bắt giữ Đinh Văn Kiếm. Ảnh công an cung cấp

Từ cuối năm 2025 đến ngày 2/4/2026, Kiếm sử dụng các tài khoản Facebook “Phạm Hà”, “Trang Huyền”, Zalo “Trang Xu”, “Phạm Hà” cùng tài khoản ngân hàng VietinBank để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 25/3/2026, Kiếm đăng tin cho thuê phòng tại số 1 ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) với giá 1,8 triệu đồng/tháng. Chị N.K.L (SN 2003, trú Phú Thọ) đã chuyển 1 triệu đồng tiền cọc, sau đó bị chặn liên lạc. Khi bị tố giác trên mạng, Kiếm đổi tên tài khoản để tiếp tục lừa đảo. Ngày 1/4/2026, đối tượng tiếp tục chiếm đoạt 1 triệu đồng của một sinh viên khác tại Hải Phòng với thủ đoạn tương tự.

Tiếp nhận tin báo qua fanpage, Công an phường Gia Viên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng. Bước đầu xác định Kiếm còn lừa nhiều nạn nhân khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các nạn nhân liên hệ Công an phường Gia Viên (ĐTV Nguyễn Hồng Phúc, SĐT 0908431102) để phục vụ điều tra.

PV/VOV.VN
Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cầm đầu đường dây Sky media
Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo làm "sổ đỏ" số tiền lớn
Triệt phá đường dây đa cấp, lừa đảo "kiếm tiền online" từ app Sky Media
