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Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro

Thứ Tư, 15:20, 04/11/2026
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VOV.VN - Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng nhiều đồng phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.

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Đối tượng Phan Tuấn Anh

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro. Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết, điều tra.

Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2023 đến ngày 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt tiến hành các hoạt động đấu tranh, xác minh đối với các đối tượng liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng và TP Huế.

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Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu có liên quan. Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra. Cùng với việc làm rõ hành vi của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ án.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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