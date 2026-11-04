English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ lừa đảo liên quan đến 113 người nước ngoài: Bộ Công an khởi tố 94 bị can

Thứ Tư, 14:30, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ sáng nay (4/11), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 94 bị can trong vụ án lừa đảo công nghệ cao liên quan đến 113 người nước ngoài tạm trú tại Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến 113 người nước ngoài hiện tạm trú ở Quảng Ninh, đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia… đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 290 Bộ luật Hình sự) và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" (theo Điều 348 Bộ luật Hình sự).

vu lua dao lien quan den 113 nguoi nuoc ngoai bo cong an khoi to 94 bi can hinh anh 1
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ sáng nay (4/11)

Đến thời điểm hiện tại, đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với thời điểm thông báo ngày 25/10), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Trong đó, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Kiên quyết không để tội phạm công nghệ cao lợi dụng địa bàn Việt Nam

Nhận định loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã nhận diện từ sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh triệt để. Đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo nhất quán trong công tác xử lý:

Thứ nhất, xử lý quyết liệt, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Thứ hai, Bộ Công an khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Thứ ba, kiên quyết phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Cảnh giác với những lời chào mời "thu lợi cao bất thường"

Từ thực tiễn đấu tranh chuyên án, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đưa ra khuyến nghị, mong muốn người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến.

Cụ thể, cần hết sức cảnh giác với những hoạt động bất thường, biểu hiện qua việc không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng, có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường. Khi gặp các dấu hiệu này, người dân cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Nếu không nhận thức được mức độ nghiêm trọng, người dân sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật và bị xử lý theo đúng quy định. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, cần thông tin, thông báo ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, Bộ Công an mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, các công ty dịch vụ viễn thông với lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm lừa đảo. Qua đó, vừa ngăn chặn tội phạm, vừa thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội và xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế số, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

hang-tram-canh-sat.jpg

Triệt phá “sào huyệt” lừa đảo trực tuyến, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

VOV.VN - Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá tổ chức lừa đảo trực tuyến, đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến
Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng quy định “Không xác minh danh tính, không được quảng cáo” (No ID, No Ads) từ đầu tháng 11 tới nhằm ngăn chặn các đối tượng lừa đảo lợi dụng nền tảng số để tiếp cận người dùng.

Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng quy định “Không xác minh danh tính, không được quảng cáo” (No ID, No Ads) từ đầu tháng 11 tới nhằm ngăn chặn các đối tượng lừa đảo lợi dụng nền tảng số để tiếp cận người dùng.

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến
Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng internet nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng internet nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật