Vụ lừa đảo liên quan đến 113 người nước ngoài: Bộ Công an khởi tố 94 bị can

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến 113 người nước ngoài hiện tạm trú ở Quảng Ninh, đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia… đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 290 Bộ luật Hình sự) và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" (theo Điều 348 Bộ luật Hình sự).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ sáng nay (4/11)

Đến thời điểm hiện tại, đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với thời điểm thông báo ngày 25/10), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Trong đó, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Kiên quyết không để tội phạm công nghệ cao lợi dụng địa bàn Việt Nam

Nhận định loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã nhận diện từ sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh triệt để. Đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo nhất quán trong công tác xử lý:

Thứ nhất, xử lý quyết liệt, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Thứ hai, Bộ Công an khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Thứ ba, kiên quyết phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Cảnh giác với những lời chào mời "thu lợi cao bất thường"

Từ thực tiễn đấu tranh chuyên án, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đưa ra khuyến nghị, mong muốn người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến.

Cụ thể, cần hết sức cảnh giác với những hoạt động bất thường, biểu hiện qua việc không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng, có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường. Khi gặp các dấu hiệu này, người dân cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Nếu không nhận thức được mức độ nghiêm trọng, người dân sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật và bị xử lý theo đúng quy định. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, cần thông tin, thông báo ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, Bộ Công an mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, các công ty dịch vụ viễn thông với lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm lừa đảo. Qua đó, vừa ngăn chặn tội phạm, vừa thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội và xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế số, bảo đảm an toàn cho nhân dân.