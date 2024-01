Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi đến 730%/năm ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (6/1), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Thuận An triệt xoá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 730%/năm.