Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, giao dịch gần 10 tỷ

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Phạm Tự (SN 1964, trú xã Xuân Phú), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970, trú xã Nam Phước), Lê Đức Bình (SN 1969, trú xã Nam Phước), Lê Viết Anh (SN 1988, trú phường Điện Bàn) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Văn Phú Hiệp (SN 1989, trú xã Nam Phước) về hành vi “Đánh bạc”.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Phú phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, hoạt động liên xã với nhiều đối tượng tham gia nên đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp triệt xóa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa đường dây này.

Đến 17h50 ngày 24/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phối hợp Công an xã Xuân Phú kiểm tra tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, phát hiện Phạm Tự có hành vi ghi số đề cho các con bạc, thu giữ 2 điện thoại di động chứa dữ liệu liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2025, Tự tham gia làm “đầu dưới”, ghi số đề cho người chơi rồi chuyển cho Nguyễn Anh Tuấn để hưởng hoa hồng 9%. Riêng trong ngày 24/4, số tiền Tự ghi và chuyển lên hơn 10 triệu đồng; trước đó có ngày lên đến hơn 26 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Anh Tuấn giữ vai trò trung gian, nhận số đề từ các đầu mối cấp dưới và người chơi, sau đó phân chia, vừa trực tiếp thắng thua, vừa chuyển một phần lên cho Lê Đức Bình để hưởng hoa hồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 24/4 qua các tầng nấc lên đến hơn 72 triệu đồng.

Lê Đức Bình tiếp tục nhận, tổng hợp số đề từ nhiều nguồn rồi chuyển cho Lê Viết Anh – đối tượng giữ vai trò cao hơn trong đường dây. Lê Viết Anh sau đó vừa trực tiếp thắng thua với người chơi, vừa chuyển một phần cho đối tượng tên “Hùng” (chưa rõ lai lịch) thông qua zalo để hưởng hoa hồng.

Tang vật tạm giữ gồm 10 điện thoại di động, 2 xe mô tô, 1 máy tính Casio, hơn 13,5 triệu đồng tiền mặt và trên 90 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động từ tháng 11/2025 đến nay, với phương thức tinh vi, lợi dụng địa bàn xa trung tâm để lôi kéo người dân tham gia với số tiền giao dịch dùng để đánh bạc khoảng gần 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.

