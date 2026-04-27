中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, giao dịch gần 10 tỷ

Thứ Hai, 06:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa.

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Phạm Tự (SN 1964, trú xã Xuân Phú), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970, trú xã Nam Phước), Lê Đức Bình (SN 1969, trú xã Nam Phước), Lê Viết Anh (SN 1988, trú phường Điện Bàn) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Văn Phú Hiệp (SN 1989, trú xã Nam Phước) về hành vi “Đánh bạc”.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Phú phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, hoạt động liên xã với nhiều đối tượng tham gia nên đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp triệt xóa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa đường dây này.

Đến 17h50 ngày 24/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phối hợp Công an xã Xuân Phú kiểm tra tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, phát hiện Phạm Tự có hành vi ghi số đề cho các con bạc, thu giữ 2 điện thoại di động chứa dữ liệu liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2025, Tự tham gia làm “đầu dưới”, ghi số đề cho người chơi rồi chuyển cho Nguyễn Anh Tuấn để hưởng hoa hồng 9%. Riêng trong ngày 24/4, số tiền Tự ghi và chuyển lên hơn 10 triệu đồng; trước đó có ngày lên đến hơn 26 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Anh Tuấn giữ vai trò trung gian, nhận số đề từ các đầu mối cấp dưới và người chơi, sau đó phân chia, vừa trực tiếp thắng thua, vừa chuyển một phần lên cho Lê Đức Bình để hưởng hoa hồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 24/4 qua các tầng nấc lên đến hơn 72 triệu đồng.

Lê Đức Bình tiếp tục nhận, tổng hợp số đề từ nhiều nguồn rồi chuyển cho Lê Viết Anh – đối tượng giữ vai trò cao hơn trong đường dây. Lê Viết Anh sau đó vừa trực tiếp thắng thua với người chơi, vừa chuyển một phần cho đối tượng tên “Hùng” (chưa rõ lai lịch) thông qua zalo để hưởng hoa hồng.

Tang vật tạm giữ gồm 10 điện thoại di động, 2 xe mô tô, 1 máy tính Casio, hơn 13,5 triệu đồng tiền mặt và trên 90 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động từ tháng 11/2025 đến nay, với phương thức tinh vi, lợi dụng địa bàn xa trung tâm để lôi kéo người dân tham gia với số tiền giao dịch dùng để đánh bạc khoảng gần 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại trung tâm Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô, hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung 
Tag: đánh bạc lô đề tổ chức đánh bạc công an Đà Nẵng đường dây đánh bạc ghi lô đề
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật