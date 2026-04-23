Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc tại TP.HCM

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Anh Dũng (SN 1991; HKTT: phường Ô Chợ Dừa) về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào ngày 7/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (cũ) đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Anh Dũng sau khi đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 19/4/2026, Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Công an phường Ô Chợ Dừa đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Bùi Anh Dũng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.