Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại trung tâm Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự phát hiện tại địa chỉ K136/40 đường Hải Phòng có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức “binh 13 lá”, có sự bố trí, cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đa số những người tham gia đánh bạc là phụ nữ.

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h ngày 21/4, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra địa chỉ trên, bắt quả tang 11 người đang tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Qua đấu tranh ban đầu, những người này thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận sau mỗi buổi đánh bạc đều chi tiền “xâu” 600.000 đồng cho người tổ chức là Hồ Thị Đông Phương.

Tang vụ được thu giữ tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Hồ Thị Đông Phương đã thuê địa điểm K136/40 đường Hải Phòng để tổ chức cho nhiều người đến đánh bạc, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hành vi của những người này có dấu hiệu phạm vào các tội “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

