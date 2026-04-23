Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại trung tâm Đà Nẵng

Thứ Năm, 09:17, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô, hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự phát hiện tại địa chỉ K136/40 đường Hải Phòng có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức “binh 13 lá”, có sự bố trí, cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đa số những người tham gia đánh bạc là phụ nữ.

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h ngày 21/4, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra địa chỉ trên, bắt quả tang 11 người đang tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Qua đấu tranh ban đầu, những người này thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận sau mỗi buổi đánh bạc đều chi tiền “xâu” 600.000 đồng cho người tổ chức là Hồ Thị Đông Phương.

Tang vụ được thu giữ tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Hồ Thị Đông Phương đã thuê địa điểm K136/40 đường Hải Phòng để tổ chức cho nhiều người đến đánh bạc, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hành vi của những người này có dấu hiệu phạm vào các tội “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: đánh bạc triệt xóa Đà Nẵng cảnh sát điều tra tang vật thu giữ tang vật
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến, giao dịch gần 100 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Vinh Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995), trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc về tội đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc núp bóng câu cá trao thưởng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn núp bóng hoạt động câu cá trao thưởng tại hồ câu Lĩnh Đinh, xã Ea Knuếc, bắt giữ 40 đối tượng liên quan.

