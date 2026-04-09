Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật tại Chùa Nôm

Các đối tượng trộm cắp gồm gồm: Nguyễn Văn B (SN 1999), Nguyễn Văn T (SN 2002), Trần Mạnh L (SN 1993), Lê Tiến T (SN 1992) và Trịnh Đình K (SN 1994), cùng trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của trụ trì, người quản lý di tích lịch sử Chùa Nôm (thôn Đại Đồng, xã Đại Đồng) về việc chùa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều hiện vật bằng đá có giá trị.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Tang vật bị lấy gồm: 1 bức tranh đá chạm khắc họa tiết váy ô sa, 2 con nghê đá, 1 bát hương (lư hương) đá, 2 phiến đá chạm khắc họa tiết rồng mây, 2 búp sen đá, 1 tượng rồng đá và 1 tượng hổ đá. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Đến ngày 5/4, cơ quan chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng gây án, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng, gồm: 1 bức tranh đá chạm khắc họa tiết váy ô sa, 1 bát hương đá, 2 phiến đá họa tiết rồng mây, 2 búp sen đá và 1 tượng hổ đá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các tang vật còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.