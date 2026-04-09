中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật tại Chùa Nôm

Thứ Năm, 10:38, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Nôm, thu giữ nhiều hiện vật có giá trị.

Các đối tượng trộm cắp gồm gồm: Nguyễn Văn B (SN 1999), Nguyễn Văn T (SN 2002), Trần Mạnh L (SN 1993), Lê Tiến T (SN 1992) và Trịnh Đình K (SN 1994), cùng trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của trụ trì, người quản lý di tích lịch sử Chùa Nôm (thôn Đại Đồng, xã Đại Đồng) về việc chùa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều hiện vật bằng đá có giá trị.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Tang vật bị lấy gồm: 1 bức tranh đá chạm khắc họa tiết váy ô sa, 2 con nghê đá, 1 bát hương (lư hương) đá, 2 phiến đá chạm khắc họa tiết rồng mây, 2 búp sen đá, 1 tượng rồng đá và 1 tượng hổ đá. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Đến ngày 5/4, cơ quan chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng gây án, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng, gồm: 1 bức tranh đá chạm khắc họa tiết váy ô sa, 1 bát hương đá, 2 phiến đá họa tiết rồng mây, 2 búp sen đá và 1 tượng hổ đá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các tang vật còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tag: Chùa Nôm trộm cắp cổ vật trộm cắp tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kẻ trộm xe đạp đã có 3 tiền án vẫn chưa tỉnh ngộ
VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, thu hồi tang vật trả lại cho người dân.

Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

Chưa đầy 1 giờ, tóm gọn đối tượng trộm 300 triệu đồng ở Đồng Nai

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật