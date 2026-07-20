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Trộm SH 125i trị giá 40 triệu đồng, nam thanh niên sa lưới sau ít giờ

Thứ Hai, 15:03, 20/07/2026
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VOV.VN - Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy Honda SH 125i trị giá khoảng 40 triệu đồng, Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng gây án, thu hồi nguyên vẹn tang vật để phục vụ điều tra.

Ngày 20/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe mô tô Honda SH 125i xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe mô tô Honda SH 125i màu đen, biển kiểm soát 21B2-222.xx, trị giá khoảng 40 triệu đồng tại khu vực ngõ 87/59 Yên Xá, phường Thanh Liệt.

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Đối tượng Nguyễn Xuân Duy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát, xác minh và triển khai các biện pháp truy xét đối tượng.

Chỉ sau thời gian ngắn, Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Xuân Duy (SN 2006, trú tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu hồi chiếc xe mô tô bị trộm cắp, đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Xuân Duy để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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