Bắt đối tượng mang “đồ nghề” đi trộm cắp xe máy giữa đêm ở Hà Nội

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đã bắt giữ Đỗ Văn Trung (SN 2003, trú thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Đỗ Văn Trung

Qua xác minh, đối tượng là Đỗ Văn Trung. Quá trình đấu tranh tại chỗ, Trung khai nhận đang đi tìm những tài sản sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi trộm cắp.

Kiểm tra phương tiện và hành lý của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một xe mô tô cùng ba lô chứa nhiều dụng cụ như kìm cộng lực, tua vít, thanh kim loại, kéo cắt, dao và cờ lê được chuẩn bị để gây án.

Tại cơ quan Công an, Trung khai do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu nên thường xuyên lang thang vào ban đêm, lợi dụng sự chủ quan của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng cũng khai nhận trước đó đã trộm một xe máy Honda Wave tại xã Phú Xuyên khi chủ xe để quên chìa khóa trên xe. Công an xã đã đưa đối tượng đến hiện trường để xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Phú Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Trung để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.