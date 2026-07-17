English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng mang “đồ nghề” đi trộm cắp xe máy giữa đêm ở Hà Nội

Thứ Sáu, 10:57, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuần tra ban đêm, Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ Đỗ Văn Trung khi mang theo nhiều dụng cụ chuyên dùng để trộm cắp. Đối tượng khai nhận đang đi tìm tài sản sơ hở để gây án và trước đó đã trộm một xe máy Honda Wave trên địa bàn.

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đã bắt giữ Đỗ Văn Trung (SN 2003, trú thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

bat doi tuong mang do nghe di trom cap xe may giua dem o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Đỗ Văn Trung

Qua xác minh, đối tượng là Đỗ Văn Trung. Quá trình đấu tranh tại chỗ, Trung khai nhận đang đi tìm những tài sản sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi trộm cắp.

Kiểm tra phương tiện và hành lý của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một xe mô tô cùng ba lô chứa nhiều dụng cụ như kìm cộng lực, tua vít, thanh kim loại, kéo cắt, dao và cờ lê được chuẩn bị để gây án.

Tại cơ quan Công an, Trung khai do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu nên thường xuyên lang thang vào ban đêm, lợi dụng sự chủ quan của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng cũng khai nhận trước đó đã trộm một xe máy Honda Wave tại xã Phú Xuyên khi chủ xe để quên chìa khóa trên xe. Công an xã đã đưa đối tượng đến hiện trường để xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Phú Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Trung để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng tuần tra đêm ở Hà Nội bắt đối tượng đi xe máy trộm cắp
Lực lượng tuần tra đêm ở Hà Nội bắt đối tượng đi xe máy trộm cắp

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra đêm, Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận chiếc xe đang sử dụng là tài sản trộm cắp.

Lực lượng tuần tra đêm ở Hà Nội bắt đối tượng đi xe máy trộm cắp

Lực lượng tuần tra đêm ở Hà Nội bắt đối tượng đi xe máy trộm cắp

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra đêm, Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận chiếc xe đang sử dụng là tài sản trộm cắp.

Hà Nội triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy
Hà Nội triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy

VOV.VN - Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Trì đã phát hiện, triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn, khởi tố 2 đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Hà Nội triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy

VOV.VN - Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Trì đã phát hiện, triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn, khởi tố 2 đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian ở Hà Nội
Bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian ở Hà Nội

Bắt 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật