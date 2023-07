Trộm xe máy ở Đồng Tháp, đến Long An thì bị bắt giữ

VOV.VN - Chiều 4/7, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao tên trộm Nguyễn Văn Tuấn Anh (40 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông) cùng tang vật cho Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp xử lý theo thẩm quyền.