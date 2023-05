Trộm xe máy từ Bến Tre rồi chạy về TP.HCM

VOV.VN - Sáng 18/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hoàn tất thủ tục và bàn giao Hồ Văn Quốc (31 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) về hành vi trộm cắp tài sản cho Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre thụ lý theo thẩm quyền.