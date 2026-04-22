Trộm xe SH của bạn cùng phòng rồi rao bán trên mạng xã hội

Thứ Tư, 18:04, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở của bạn cùng phòng, Nam trộm xe SH rồi đăng bán giá rẻ trên mạng xã hội. Công an kịp thời điều tra, thu hồi tài sản và xử lý đối tượng.

Ngày 22/4, Công an Hà Nội cho biết, một vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngay trong phòng trọ trên địa bàn phường Yên Hòa (Hà Nội) đã nhanh chóng được lực lượng công an điều tra, làm rõ, thu hồi tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm 1 xe máy Honda SH 160i. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

trom xe sh cua ban cung phong roi rao ban tren mang xa hoi hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an

Quá trình điều tra bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Phương Nam (sinh năm 2002, trú tại Hải Phòng), hiện đang làm việc và sinh sống cùng anh V.V.H. tại một phòng trọ trên địa bàn phường.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình sinh hoạt chung, Nam phát hiện anh H. để chìa khóa phụ của xe máy sơ hở trong phòng. Lợi dụng thời điểm rạng sáng khi bạn cùng phòng đang ngủ, đối tượng đã lén lấy chìa khóa, xuống tầng 1 dắt xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt chiếc Honda SH 160i, Nam mang phương tiện đến khu vực khác, đồng thời sử dụng mạng xã hội đăng tin rao bán với giá khoảng 20 triệu đồng nhằm nhanh chóng tiêu thụ tài sản.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng xác định vị trí chiếc xe bị trộm, tiến hành thu hồi tài sản, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phương Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Nam về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cao Thắng/VOV.VN
Đang cắt trộm cáp điện đêm, đối tượng bị tóm gọn
Đang cắt trộm cáp điện đêm, đối tượng bị tóm gọn

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Bách Quang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Bách Quang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội
Nam thanh niên trộm cắp tại bãi xe siêu thị ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Trường (sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm) về hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực bãi xe siêu thị GO! Thăng Long.

