Trốn truy nã vào rừng sâu sống tách biệt như "người rừng"

Thứ Hai, 17:35, 30/03/2026
Trốn truy nã vào rừng sâu, sống biệt lập như “người rừng” suốt nhiều tháng để né lực lượng chức năng, nghi phạm A Triêk (trú xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bị lực lượng công an mật phục, khống chế, bắt giữ.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sau thời gian dài truy tìm, sáng 25/3, Công an xã Đăk Mar đã bắt giữ A Triêk 31 tuổi, trú xã Đăk Pxi khi đang trốn truy nã trong rừng sâu.

Trước đó, A Triêk trộm cắp tài sản và bỏ trốn từ ngày 27/4/2025. Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

A Triêk tại cơ quan công an.

Thay vì tìm cách ẩn náu ở khu dân cư hay các đô thị, A Triêk lại chọn cách trốn vào rừng, sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Theo lực lượng chức năng, A Triêk duy trì lối sống không sử dụng lửa, sinh hoạt tự nhiên và ăn cây rừng, uống nước suối, thường xuyên di chuyển qua các khe núi, suối sâu để tránh bị phát hiện.

Cách thức này khiến quá trình truy tìm của lực chức năng gặp rất nhiều khó khăn do nghi phạm hạn chế tối đa việc để lại dấu vết.

Sau nhiều bám địa bàn và từ nguồn tin người dân, Công an xã Đăk Mar xác định được khu vực nghi vấn. Lực lượng chức năng tổ chức mật phục, tiếp cận và bất ngờ khống chế A Triêk vào sáng sớm. Việc bắt giữ được thực hiện nhanh gọn, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và người dân xung quanh.

Hiện Công an xã Đăk Mar đã hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao A Triêk cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Báo Tiền Phong
