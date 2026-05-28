Trước ngưỡng cửa đặc xá, phạm nhân khát vọng trở thành công dân tốt

Cán bộ quản giáo quan tâm

Trước đợt xét đặc xá ngày 1/6/2026, phạm nhân N.H.S (quê Phú Thọ), đang chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4, đã có những chia sẻ về quá trình cải tạo sau khi vướng vòng lao lý trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. N.H.S cho biết, bản thân bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đến nay, anh đã chấp hành hơn 2/3 thời gian thi hành án và thuộc diện được xét đặc xá trong đợt 1/6/2026.

Theo phạm nhân này, nguyên nhân dẫn đến sai phạm trước hết xuất phát từ lòng tham và sự bất chấp quy định pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ kế toán. Bên cạnh đó, anh cũng thừa nhận bản thân còn thiếu kiến thức pháp luật liên quan lĩnh vực tài chính, kế toán.

“Lỗi lầm lớn nhất của tôi là hám lợi, coi nhẹ pháp luật nên đã vi phạm trong quá trình làm nghiệp vụ kế toán. Ngoài ra, tôi cũng thiếu hiểu biết pháp luật về tài chính, kế toán nên dẫn đến hậu quả hôm nay”, N.H.S chia sẻ.

Phạm nhân N.H.S rất mong chờ ngày đặc xá 1/6, cho rằng đây là cơ hội thứ hai cho người lầm lỗi

Nói về quá trình cải tạo tại trại giam, N.H.S cho biết, các phạm nhân được học tập pháp luật bài bản, thường xuyên được cán bộ quản giáo gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư, năng lực cá nhân trước khi phân công công việc phù hợp. “Những người có trình độ đại học sẽ được giao các công việc phù hợp với chuyên môn. Những phạm nhân là thợ lành nghề cũng có cơ hội phát huy năng lực, sở trường của mình trong quá trình cải tạo”, phạm nhân này nói.

Theo N.H.S, sự quan tâm, động viên của cán bộ quản giáo cùng môi trường cải tạo kỷ luật nhưng nhân văn đã giúp nhiều phạm nhân thay đổi nhận thức, nhìn nhận rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Gửi lời nhắn tới những người đang làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, N.H.S cho rằng việc thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật là điều rất cần thiết để tránh mắc sai phạm.

“Những người làm nghề kế toán như tôi cần phải thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, đặc biệt là kiến thức pháp luật về tài chính, kế toán để không đi vào vết xe đổ. Quan trọng hơn là phải từ bỏ lòng tham, bởi nếu vụ lợi bất chấp pháp luật thì chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm”, N.H.S bày tỏ.

Chúng tôi sẽ trở thành công dân tốt

Trước đợt đặc xá ngày 1/6/2026, phạm nhân P.Đ.T (quê Hà Nội), đang chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4, cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi trong nhận thức sau hơn 5 năm cải tạo vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo phạm nhân P.Đ.T, môi trường cải tạo tại trại giam đáp ứng đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết, đồng thời tạo điều kiện tốt để phạm nhân thực hiện trách nhiệm đối với những sai lầm đã gây ra. “Với sự hỗ trợ, động viên thường xuyên của cán bộ trại giam, tôi nghĩ hầu hết phạm nhân ở đây đều cảm thấy hài lòng và coi đây là môi trường cải tạo tốt”, phạm nhân này chia sẻ.

Phạm nhân P.Đ.T chờ đợi ngày đặc xá 1/6 với khát vọng ngày được trở về quyết tâm làm lại cuộc đời

Nói về quá trình cải tạo, P.Đ.T cho biết các phạm nhân được học tập bài bản, thường xuyên được cán bộ quản giáo gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt năng lực cá nhân, từ đó phân công công việc phù hợp. Theo phạm nhân này, các công việc trong trại khá đa dạng, giúp người chấp hành án có cơ hội rèn luyện kỹ năng, từng bước thích nghi để tái hòa nhập cộng đồng.

“Thời gian ở đây giúp tôi nhìn lại những chặng đường đã qua, những lỗi lầm mình từng mắc phải. Các chương trình giáo dục, tuyên truyền pháp luật và sự quan tâm của cán bộ quản giáo giúp tôi hiểu rõ vì sao mình sai, vì sao phải chịu sự hạn chế quyền công dân. Từ đó, tôi rút ra được nhiều bài học cho bản thân”, P.Đ.T nói.

Theo phạm nhân này, điều ý nghĩa nhất trong quá trình cải tạo chính là khoảng thời gian suy ngẫm về hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, đồng thời cảm nhận được sự đối xử hòa nhã, nhân văn từ cán bộ quản giáo và những người cùng cải tạo. “Điều đó giúp tôi nhìn xã hội theo hướng tích cực hơn”, P.Đ.T chia sẻ.

Khi nói về sự thay đổi trong tư duy, P.Đ.T cho biết các cán bộ quản giáo thường xuyên phân tích, giải thích rõ ranh giới giữa đúng và sai theo quy định pháp luật. Qua các buổi sinh hoạt, phạm nhân hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân cũng như hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

“Trước đây, nhiều khi ngoài xã hội mình không để ý hoặc chưa hiểu rõ hành vi nào là vi phạm pháp luật. Nhưng vào đây, được cán bộ phân tích thường xuyên thì những kiến thức đó trở thành bài học rất ý nghĩa, dù là muộn màng”, phạm nhân nói.

Trước thông tin có thể được đặc xá nhờ quá trình cải tạo tốt, phạm nhân Phạm Đức Tùng thừa nhận bản thân vẫn có mặc cảm khi nghĩ đến ngày trở về cộng đồng. Tuy nhiên, sự động viên của cán bộ quản giáo và những trải nghiệm trong thời gian cải tạo giúp anh tự tin hơn để bắt đầu lại cuộc sống. “Những gì học được và trải nghiệm ở đây khiến chúng tôi tin rằng khi trở về xã hội, mình sẽ cố gắng trở thành những công dân tốt”, phạm nhân chia sẻ.

Trước ngày đặc xá, các phạm nhân được tuyên truyền các qui định để tái hòa nhập cộng đồng

Hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Thượng tá Đinh Chí Công, Phó Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, đơn vị đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7/4/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá; Hướng dẫn số 33 của Hội đồng tư vấn đặc xá và quyết định của Cục C10, Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại gồm 21 thành viên.

Theo đó, công tác xét duyệt đặc xá được triển khai nhiều bước chặt chẽ, công khai và đúng quy định. Trước tiên, cán bộ quản giáo phối hợp cùng Đội Giáo dục và hồ sơ tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ phạm nhân, đối chiếu từng tiêu chí theo quy định pháp luật. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn viết “Đơn đề nghị đặc xá” và “Bản cam kết” để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt.

Tại các đội phạm nhân, việc bình xét được tổ chức công khai, dân chủ thông qua thảo luận và bỏ phiếu kín nhằm lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Danh sách sau đó được chuyển về Đội Giáo dục và hồ sơ để tổng hợp, trình Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại xem xét.

“Đối với các trường hợp liên quan những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, trại giam thực hiện quy trình kiểm tra, rà soát đặc biệt chặt chẽ trước khi đưa ra hội đồng xét duyệt”, Thượng tá Công thông tin.

Thượng tá Đinh Chí Công, Phó Giám thị Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an

Không chỉ tập trung vào công tác đặc xá, Trại giam Phú Sơn 4 còn chú trọng hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi được tha tù trước thời hạn. Theo đó, đơn vị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tổ chức tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp được đặc xá.

Bên cạnh đó, trại giam cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.