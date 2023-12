Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam của Bộ Công an

Sáng nay (13/12), Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và Trại giam Tống Lê Chân đang ráo riết truy tìm 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại khi đang lao động. Lực lượng công an các địa phương cũng được thông báo để phối hợp truy bắt.

Hình ảnh 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Tống Lê Chân - Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, Phó giám thị trại giam Tống Lê Chân Đặng Trần Côn cũng đã ký quyết định truy nã đối với 2 phạm nhân này.

Theo đó, 2 phạm nhân trốn trại là Vũ Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), đang thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), đang thụ án 2 năm 9 tháng về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm. Cả 2 thụ án từ ngày 13/1/2023 đến nay.

Vào khoảng 9h ngày 12/12, khi đang lao động tại khu lao động - dạy nghề thuộc Trại giam Tống Lê Chân ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản thì cả 2 trốn ra ngoài, lấy trộm một chiếc xe máy của công nhân đang làm đường gần đó rồi tẩu thoát.

Trại giam Tống Lê Chân thuộc Cục C10 (Bộ Công an), đóng chân tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.