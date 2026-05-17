Truy bắt kẻ cướp thuốc lá, phát hiện nhóm sử dụng ma túy ở Nghệ An

Chủ Nhật, 14:25, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình truy bắt nghi phạm cướp giật tài sản tại xã Bắc Lý, Công an Nghệ An phát hiện đối tượng cùng hai đồng phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Mường Xén.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, lực lượng công an xã Bắc Lý xác minh, bắt giữ kẻ cướp giật tài sản trên địa bàn, đồng thời phát hiện nghi phạm cùng hai đồng phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ tại xã Mường Xén (Nghệ An).

Trước đó, Công an xã Bắc Lý tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1979, trú tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý) về việc, khoảng 11h ngày 7/5, tại cửa hàng tạp hóa do chị này làm chủ, nam thanh niên lạ mặt vào cướp giật 8 cây thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long trị giá 1,12 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngân Văn Môn, Lương Văn Dậu và Kha Văn Nội tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thời tiết mưa lớn, địa hình sạt lở gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy xét, Công an xã Bắc Lý khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngân Văn Môn (SN 1999, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An).

Tuy nhiên, sau khi gây án, Môn rời khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Đến 16h ngày 8/5, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xã Bắc Lý phát hiện Ngân Văn Môn đang có mặt tại nhà nghỉ ở xã Mường Xén và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số kẻ khác.

Công an xã Bắc Lý sau đó phối hợp Công an xã Mường Xén thực hiện kiểm tra, bắt quả tang Ngân Văn Môn cùng Lương Văn Dậu (SN 1993) và Kha Văn Nội (SN 1993), cùng trú tại bản Hòa Lý (xã Mỹ Lý) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 cóng sử dụng ma túy, 4 viên ma túy tổng hợp và 0,45 gr heroin. Tại cơ quan công an, nhóm người khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Ngân Văn Môn khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại cửa hàng tạp hóa của chị N.T.H. Sau khi bán số thuốc lá cướp được, hắn lấy tiền mua ma túy.

Công an xã Bắc Lý sau đó cũng thu giữ xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ - đen, biển kiểm soát 37K1-156.76 là phương tiện Môn sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, đồng thời thu hồi 8 cây thuốc cùng các tang vật liên quan.

Nguyễn Vương VTCNews
