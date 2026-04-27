  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truy bắt thành công đối tượng có hành vi “Giết người” sau 16 giờ gây án

Thứ Hai, 18:35, 27/04/2026
VOV.VN - Sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng Cù Văn An (SN 1993), khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cù Văn An (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Ngoại, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định. Từ tháng 1/2025 đến nay, An làm thuê tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long, thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, đối tượng ở cùng và phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình C, sinh năm 1991, cùng là công nhân đang thi công tại công trình trên.

truy bat thanh cong doi tuong co hanh vi giet nguoi sau 16 gio gay an hinh anh 1
Đối tượng và vũ khí gây án

Khoảng 11h ngày 24/4/2026, để thực hiện hành vi trả thù, An quay lại phòng trọ của anh C. chờ sẵn, khi anh C. xuất hiện, Cù Văn An đã sử dụng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích nặng, sau đó nhanh chóng bỏ trốn.

Tại cơ quan, đối tượng Cù Văn An cho biết, trong quá trình làm việc trong Aeon, cứ đến cuối giờ đi đến kiểm tra, nói những câu cảm giác nghe thấy không hay, nghe ức chế, nhiều lần như thế để trong bụng, xong đến lúc bộc phát nên mới thành ra như vậy.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đối tượng có biểu hiện manh động, nguy hiểm, có khả năng tiếp tục gây án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét “nóng”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương.

Đến 2h30 sáng ngày 25/4/2026, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Cù Văn An khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia truy bắt.

truy bat thanh cong doi tuong co hanh vi giet nguoi sau 16 gio gay an hinh anh 2
Đối tượng tại hiện trường gây án

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Quốc Xã/VOV-Đông Bắc
Tag: bắt nghi phạm giết người Quảng Ninh Cù Văn An gây án truy bắt sau 16 giờ án mạng tại Bãi Cháy Hạ Long
Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên
VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Truy tố 2 bị can về tội “giết người" và "cướp tài sản"

VOV.VN - Ngày 13/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành cáo trạng, truy tố đối với Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Bắt tạm giam đối tượng giết người và hủy hoại tài sản tại Lào Cai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng, SN 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

