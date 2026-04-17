Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

Thứ Sáu, 18:07, 17/04/2026
VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 1h ngày 6/4/2026, trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên (từ 15-20 tuổi) điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường.

Trong lúc bị truy đuổi, xe do T.D.Đ.L (SN 2010, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Ninh) điều khiển đã lao lên vỉa hè, đâm vào cột sắt chống cây, khiến L tử vong tại chỗ; hai người đi cùng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trà Lý phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, xác minh vụ việc.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại phường Trà Lý

Trong ngày 6/4, lực lượng chức năng đã làm rõ 3 đối tượng trực tiếp truy đuổi gồm: Vũ Văn Đức (SN 14/6/2010, trú tại thôn Hồng Phong, xã Đông Quan), Dương Quý An (SN 19/5/2009, trú tại thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng) và Mai Quý Trọng (SN 31/3/2010, trú tại thôn Bảo Châu, xã Đông Hưng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 9/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức, Trọng và An về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 123 và Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Cà Mau: Điều tra nguyên nhân người đàn ông 73 tuổi tử vong sau cuộc nhậu
VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của ông P.T.R (73 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 16/4 sau một cuộc tranh cãi trong gia đình, nghi phạm là con trai nạn nhân.

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của ông P.T.R (73 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 16/4 sau một cuộc tranh cãi trong gia đình, nghi phạm là con trai nạn nhân.

Thu giữ trên 600kg nguyên liệu thuốc lá, tiêu hủy gần 500 cây thuốc phiện
VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ hơn 600kg nguyên liệu thuốc lá và tiêu huỷ hàng trăm cây thuốc phiện rồng trái phép.

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ hơn 600kg nguyên liệu thuốc lá và tiêu huỷ hàng trăm cây thuốc phiện rồng trái phép.

Người phụ nữ bất lực xua đuổi kẻ trộm chó bắn chết thú cưng ở Đà Lạt
VOV.VN - Thời gian gần đây, tại khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ trộm cắp chó mèo. Đáng lo ngại là các đối tượng trộm cắp ngày càng manh động, ngang nhiên khiến người dân và khách du lịch vô cùng bức xúc.

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ trộm cắp chó mèo. Đáng lo ngại là các đối tượng trộm cắp ngày càng manh động, ngang nhiên khiến người dân và khách du lịch vô cùng bức xúc.

