Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

Trước đó, khoảng 1h ngày 6/4/2026, trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên (từ 15-20 tuổi) điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường.

Trong lúc bị truy đuổi, xe do T.D.Đ.L (SN 2010, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Ninh) điều khiển đã lao lên vỉa hè, đâm vào cột sắt chống cây, khiến L tử vong tại chỗ; hai người đi cùng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trà Lý phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, xác minh vụ việc.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại phường Trà Lý

Trong ngày 6/4, lực lượng chức năng đã làm rõ 3 đối tượng trực tiếp truy đuổi gồm: Vũ Văn Đức (SN 14/6/2010, trú tại thôn Hồng Phong, xã Đông Quan), Dương Quý An (SN 19/5/2009, trú tại thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng) và Mai Quý Trọng (SN 31/3/2010, trú tại thôn Bảo Châu, xã Đông Hưng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 9/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức, Trọng và An về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 123 và Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.