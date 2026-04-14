Truy tố 2 bị can về tội “giết người" và "cướp tài sản"

Thứ Ba, 13:49, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành cáo trạng, truy tố đối với Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng Facebook, Thắng biết được anh Nguyễn Hữu M. (31 tuổi, ngụ xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp - là người chuyển giới), người thường đăng ảnh có nhiều tiền, vàng nên Thắng kết bạn làm quen.

 

Bị can Nguyễn Chí Linh

Sau đó, Thắng và M. liên lạc nhau qua zalo. Thắng biết M. có thực hiện massage kích dục, nên thuê xe ôm qua để mua dâm. Do đang nợ nhiều người, không có khả năng chi trả, lại thấy M. có đeo nhiều vàng, Thắng nảy sinh ý định mượn tiền nhưng không được. Từ đó, Thắng nảy sinh ý định cướp tiền của M. Ngày 18 và 19/1/2025, Thắng nhắn tin qua Facebook cho Linh rủ đi cướp tài sản.

Khoảng 13h ngày 30/1, Thắng kêu Linh chở đến quán của M. Trên đường đi, Thắng kêu Linh xuống bên đường nhặt lấy 1 cục đá bỏ trong túi áo khoác mang theo trong người để phục vụ hành vi chiếm đoạt tài sản của M.

 

Bị can Trần Nguyễn Hữu Thắng

Khi đến nơi, M. kêu Linh và Thắng dắt xe vào trong quán. Thắng để áo khoác có quấn cục đá trên xe của Linh và ngồi trên ghế, còn M. và Linh vào phòng quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, Linh ra ngoài, M. kêu Thắng vào trong quan hệ tình dục.

Khi vào phòng, Thắng vào nói chuyện và muốn mượn tiền M. để trả nợ nhưng M. không đồng ý. Ngay lúc này, Thắng dùng tay đánh vào mặt làm M. ngã xuống giường, sau đó tiếp tục đánh vào mặt và bóp cổ M. Linh cũng vào phòng hỗ trợ, giữ chân M.

Khi anh M. tử vong, Thắng lấy tài sản gồm: 1 bộ vòng ximen, 1 lắc tay khoảng 4 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền bạc (trị giá hơn 94 triệu đồng), 3 điện thoại di động, 31 triệu đồng và một số tài sản khác, trị giá tài sản chiếm đoạt là trên 125 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng. Sau đó, Thắng đem bán vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

 

Nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản

Theo cáo trạng, Thắng và Linh phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Trong đó, Thắng phạm tội với vai trò chính là người rủ rê, đề xướng và trực tiếp thực hiện hành vi bóp cổ M; Linh giữ vai trò giúp sức tích cực, dùng xe máy chở Thắng và dùng tay giữ chân M., hỗ trợ Thắng thực hiện hành vi giết M., nhằm chiếm đoạt tài sản.

 

 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: cướp tài sản giết người Đồng Tháp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp
