Truy nã đặc biệt bị can Lê Quốc Anh

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang có Quyết định khởi tố bị can số 20/QĐ-ANĐT ngày 5/7/2023 đối với Lê Quốc Anh về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra.

Sau khi cơ quan điều tra xác minh kết luận, bị can Lê Quốc Anh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Tiền Giang thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Lê Quốc Anh đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất hoặc thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0693599441.