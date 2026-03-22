Truy thăng cấp bậc hàm đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải

Ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993, quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân đối với những đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải trong quá trình công tác, chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

Dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Vào lúc 0 giờ 40 ngày 21/3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra, phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăng 3.

Khi thấy lực lượng chức năng, những người trên bè chưa rõ danh tính đã kéo phương tiện ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn để giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 7 giờ 37 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100 m.