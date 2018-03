Truy tìm đối tượng sát hại dã man người phụ nữ bán thịt heo

Thông tin mới nhất liên quan vụ người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại dã man trên báo Công an nhân dân cho biết, Đại tá Nguyễn Phấn Khởi, Trưởng Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã ký thông báo về việc truy tìm đối tượng giết người, cướp tài sản tại khóm 30/4 (phường 2), xảy ra vào rạng sáng 23/3. (Ảnh Công an nhân dân) Cơ quan Công an đề nghị khi có thông tin khả nghi hoặc liên quan đến vụ án cần nhanh chóng thông tin cho Công an thị xã Duyên Hải qua số máy: 0294.3832.014 hoặc số máy đường dây nóng của Công an thị xã Duyên Hải: 0981.944.988 hoặc điện thoại trực tiếp cho Đại tá Nguyễn Phấn Khởi (Trưởng Công an thị xã), qua số điện thoại 0919.897.989. Trước đó, trong quá trình điều tra, khoảng 10h sáng 23/3, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. (Ảnh Công an nhân dân) Như thông tin đã đưa, khoảng 7h sáng 23/3, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi) nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. (Ảnh: Công an nhân dân) Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác điều tra tại Duyên Hải. (Ảnh: Công an nhân dân) Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Trong ảnh lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh SGGP) Tại hiện trường, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Qua điều tra ban đầu, chiếc xe SH nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy, nghi bị kẻ cướp lấy đi. (Ảnh: Công an nhân dân) Trong ảnh, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân) Thông tin trên VietNamNet cho biết, bà Đào sống một mình, nhà ở cặp quốc lộ 53, hiện 2 người con của bà đang đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương ít khi về. (Ảnh: Công an nhân dân) Trước đó, theo nguồn tin từ Công an TX Duyên Hải, trên báo SGGP cho biết, sáng 23/3, chủ lò mổ heo không thấy bà Đào đến lấy thịt về bán ở chợ như mọi ngày nên liên lạc qua điện thoại với bà nhưng không thấy bắt máy. (Ảnh: SGGP) Sau đó, người này liên hệ với hàng xóm của bà Đào để nhờ gọi giúp. Khi sang nhà, người hàng xóm phát hiện bà Đào nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương, nghi là bị sát hại. Trong ảnh người dân trong khu vực đến xem. (Ảnh: Công an nhân dân)

Sau đó, người này liên hệ với hàng xóm của bà Đào để nhờ gọi giúp. Khi sang nhà, người hàng xóm phát hiện bà Đào nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương, nghi là bị sát hại. Trong ảnh người dân trong khu vực đến xem. (Ảnh: Công an nhân dân)