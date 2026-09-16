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Truy tìm nhóm người bịt mặt chém 3 bảo vệ ở Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực

Thứ Tư, 20:02, 16/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ 3 bảo vệ Công ty Long Sơn ở xã biên giới Quảng Trực bị một nhóm người bịt mặt dùng dao phát rẫy tấn công trong đêm. Vụ việc xảy ra ngay tại Tiểu khu 1535, nơi từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 16 người thương vong cách đây 10 năm.

Khoảng 21h ngày 14/9, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của ông Hồ Văn Đức (sinh năm 1981, trú phường 1 Bảo Lộc) về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực.

Qua xác minh ban đầu, một ngày trước đó, anh Linh Đức Thuận (sinh năm 1985, trú bon Bu Dăr, xã Quảng Trực) thuê người vận chuyển một nhà container đến dựng trên diện tích đất thuộc quản lý của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Long Sơn (Công ty Long Sơn), làm nơi ở cho công nhân trông coi, chăm sóc cây trồng.

Chiều 14/9, Công ty Long Sơn thuê khoảng 100 người đến làm công nhân, bảo vệ. Khoảng 17h30, anh Thuận cùng Tô Đức Hòa (sinh năm 2006, trú thôn 2, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai) ngồi uống rượu trước hiên nhà container. Gần đó, nhóm 6-7 người được Công ty Long Sơn thuê làm bảo vệ cũng ngồi uống rượu. Theo xác minh ban đầu, hai nhóm nói chuyện bình thường, không xảy ra mâu thuẫn.

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Khu vực đường vào Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, từng xảy ra vụ nổ súng làm 16 người thương vong tháng 10 năm 2016.

Khoảng 21h10 cùng ngày, một nhóm khoảng 4-5 người chưa rõ nhân thân, lai lịch, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt, cầm dao phát rẫy bất ngờ lao vào tấn công nhóm bảo vệ của Công ty Long Sơn rồi bỏ đi.

Hậu quả, anh Đinh Nguyễn Tuấn Ngọc (sinh năm 1995, trú tổ 12, phường 3 Bảo Lộc) bị một vết thương hở kích thước 2,5 x 0,8cm ở mặt ngoài cánh tay trái. Hai người khác là Hồ Quốc Đạt và Tạ Hoàng Hà bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông điều trị.

Công an xã Quảng Trực đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, truy tìm những người liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, cũng tại Tiểu khu 1535, lâm phần Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực, vào tháng 10/2016 từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan tranh chấp đất đai, làm 3 người chết và 13 người bị thương. Những người thương vong trong vụ án này đều là nhân sự của Công ty Long Sơn. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vụ án sau đó được Bộ Công an trực tiếp thụ lý điều tra.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ tấn công ngày 14/9, trong đó có nguyên nhân, động cơ và những người liên quan.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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