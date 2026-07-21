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Truy tìm tung tích 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân

Thứ Ba, 11:09, 21/07/2026
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ 2 người (1 nam, 1 nữ) tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến các vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, đơn vị đang khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra và truy tìm tung tích các nạn nhân.

Cụ thể, trước đó, khoảng 13h30 ngày 11/7, ông B.T.P (SN 1981, quê Vĩnh Long) khi đi đặt bẫy chim tại con rạch đối diện cổng sau Nhà thiếu nhi xã Nhà Bè (số 39 Phạm Thị Kỳ, ấp 16, xã Nhà Bè), phát hiện một tử thi nam giới nằm úp mặt xuống bùn, đang trong giai đoạn phân hủy.

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Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng trên 40 tuổi, cao 1,5 m, thể trạng trung bình. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay sọc nâu đen trắng, quần short kaki màu đen; bên trong mặc quần đùi vải màu đen và quần lót màu đen.

Vụ thứ 2, khoảng 9h ngày 2/7, người dân phát hiện tại địa bàn xã Hiệp Phước có một tử thi nữ đang trôi trong tư thế nằm ngửa trên sông Rạch Dơi (đoạn thuộc ấp Nhơn Hòa) và dạt vào cặp bờ sông.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nữ giới, khoảng trên 60 tuổi, cao khoảng 1,52 m, dáng người trung bình. Trên người nạn nhân mặc bộ đồ thun màu đỏ chấm bi trắng (gồm áo ngắn tay và quần lửng).

Cả hai vụ việc trên đều được Công an các xã tiếp nhận ban đầu, sau đó phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 để tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong. Do cả hai nạn nhân đều chưa rõ nhân thân lai lịch, cơ quan Công an quyết định phát thông báo tìm kiếm.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về hai nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên, xin liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ở địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn (Đội 3 - PC01), số điện thoại: 0963.230988 để phối hợp làm rõ những vấn đề có liên quan.

 

 

Theo CAND
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