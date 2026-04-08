Cảnh báo tội phạm cướp tài sản bằng thủ đoạn “thôi miên”

Thứ Tư, 17:36, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có Hưng Yên, tái diễn tình trạng cướp tài sản bằng thủ đoạn tác động khiến nạn nhân mất khả năng kiểm soát hành vi (thường gọi là “thôi miên”).

Ngày 8/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây xuất hiện trở lại tình trạng cướp tài sản bằng thủ đoạn tác động khiến nạn nhân mất ý thức kiểm soát hành vi, thường được gọi là “thôi miên”.

Các đối tượng sẽ tiếp cận bị hại, sau đó dùng các hành vi để "thôi miên" khiến bị hại mất nhận thức, không còn kiểm soát được hành vi của bản thân và chủ động làm theo yêu cầu của đối phương.

Điển hình, ngày 26/3/2026, tại quán tạp hóa của bà Hoàng Thị H. (SN 1976, trú tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên), trong lúc đang bán hàng thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mặt, đi xe mô tô đến hỏi mua thuốc lá, đổi tiền.

Trong quá trình tiếp xúc, đối tượng có những hành động, cử chỉ tác động khiến bà H. rơi vào trạng thái mất nhận thức, không kiểm soát được hành vi và làm theo yêu cầu của người này. Sau đó, bà H. đã tự lấy tiền, vàng đưa cho đối tượng. Khi người đàn ông rời đi, bà H. dần tỉnh lại, kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất khoảng 70 triệu đồng.

Qua các vụ việc tương tự, có thể thấy các nạn nhân đều có điểm chung là bị người lạ tiếp cận dưới hình thức hỏi mua hàng, nhờ giúp đỡ, trò chuyện… Sau đó rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hoàn toàn làm theo sự điều khiển của đối tượng.

Mặc dù thủ đoạn này không mới, song các vụ việc xảy ra đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện các đường dây, đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.

Đồng thời, phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân các cấp đưa ra xét xử lưu động các vụ án tương tự, kết hợp tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để phòng tránh loại tội phạm này, người dân cần nâng cao cảnh giác với người lạ, hạn chế tiếp xúc, không nhận đồ ăn, thức uống hoặc làm theo yêu cầu của người không quen biết. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được xử lý.

 

PV/VOV.VN
Tag: Hưng Yên công an tỉnh Hưng Yên cướp tài sản thôi miên
Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất
Dàn kịch chồng bị cưa chân, lừa đảo 1,6 tỷ đồng
