Truy tố cựu Phó Chủ tịch Lào Cai Lê Ngọc Hưng liên quan đến khoáng sản

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, đề nghị Tòa án nhân dân (TAND TP) Hà Nội xét xử 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Hưng

Trong số các bị can, ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai, bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Bùi Thanh Bình, trợ lý Hội đồng quản trị (HĐQT) VNS, Tổng Giám đốc VTM bị truy tố 3 tội danh gồm Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Mười sáu người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong đó có Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch VNS (đã bị phạt 6 năm tù trong vụ gang thép Thái Nguyên).

Năm người bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và đo lường VTM bị cáo buộc phạm tội Nhận hối lộ.

Bị can Trần Tuấn Dũng, trợ lý HĐQT VNS, thành viên Hội đồng thành viên VTM bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Kê biên 16 bất động sản, phong tỏa tạm giữ hơn 50 tỷ đồng

Theo cáo trạng, VTM được thành lập để thực hiện dự án mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai. Thành viên góp vốn gồm Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Gang thép Côn Minh của Trung Quốc (KISC).

Sai phạm đầu tiên xảy ra từ năm 2009, xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai khi các cổ đông góp vốn vào VTM đồng ý để Công ty Côn Minh thực hiện gói thầu EPC tại nhà máy Gang thép Lào Cai trị giá 160 triệu USD.

Các sai phạm tiếp theo xảy ra trong hoạt động kinh doanh, bán than cốc hoặc quặng sắt cho các doanh nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc của VTM.

Liên quan xuất khẩu quặng sắt, cơ quan công tố cáo buộc Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang đã không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra điều kiện xuất khẩu, tham mưu và ký văn bản đề xuất cho doanh nghiệp xuất khẩu trái quy định. Ông Hưng và ông Giang bị cáo buộc hưởng lợi bất chính lần lượt 355 triệu đồng và 500 triệu đồng.

Theo cáo trạng, cơ quan chức năng kê biên 16 bất động sản của 9 bị can, phong tỏa tài khoản của 2 bị can và tạm giữ hơn 50 tỷ đồng.