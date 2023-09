Tù chung thân vì dùng cây gỗ đánh tử vong hàng xóm

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Huỳnh Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) về tội "giết người". Đồng thời buộc bị cáo Hoàng bồi thường 120 triệu đồng về các khoản chi phí điều trị, mai táng, tiền tổn thất tinh thần cho người bị hại.

Bị cáo Huỳnh Văn Hoàng bị án tù chung thân

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 27/3/2023, giữa Huỳnh Văn Hoàng và bà Trần Ngọc Phượng (68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) có xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau về việc bà Phượng đã nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng cầm cây gỗ đánh liên tục vào đầu và vai làm bà Phượng ngã gục xuống đường.

Mặc dù bà Phượng đã gục tại chỗ nhưng ông Hoàng vẫn dùng cây gỗ đánh liên tiếp khoảng 21 lần vào đầu và người nạn nhân, vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Do vết thương quá nặng nên bà Phượng tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết thân não, vỡ vòm sọ.